Скандального екс-керівника СБУ Сумщини призначили заступником Грицака



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Порошенко звільнив Косинського з посади керівника СБУ Сумщини у березні

Відповідні укази щодо зміни у керівництві СБУ опубліковані на сайті глави держави

Президент Петро Порошенко звільнив з посади заступника глави Служби безпеки Сергія Базюка та призначив Владислава Косинського, який раніше був звільнений з посади керівника управління СБУ у Сумській області.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Зазначається, що Базюк був звільнений 4 квітня. Причина звільнення не вказується.

Разом з тим на посаду заступника голови СБУ вже призначений Косинський.

Нагадаємо, у березні Порошенко підписав указ про звільнення з посади начальника управління Служби безпеки України в Сумській області Владислава Косинського.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що голову Сумського управління СБУ помітили у використанні вертольота для службових цілей, який належить співвласнику мережі супермаркетів «АТБ» Геннадію Буткевичу.

За даними ЗМІ, Косинському також закидали незаконний збір інформації про депутатів місцевих рад Сумщини та фабрикування кримінальних справ проти підприємців.

В лютому 2018 року депутати Сумської обласної ради ініціювали звернення до президента України щодо звільнення Косинського з посади, оскільки він «замість виконання своїх прямих посадових обов’язків - забезпечення питань національної безпеки на території прикордонної області, захопився політичними інтригами і «кришуванням» кримінальних схем на Сумщині».

Косинський був призначений на посаду керівника ГУ СБУ в Сумській області у лютому 2017 року.