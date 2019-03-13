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    Президент звільнив керівника СБУ Сумської області

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    Владислав&nbsp;Косинський був призначений на посаду керівника ГУ СБУ в Сумській області у лютому 2017 року - Президент звільнив керівника СБУ Сумської області
    Владислав Косинський був призначений на посаду керівника ГУ СБУ в Сумській області у лютому 2017 року

    Указ опубліковано на сайті Глави держави

    Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області Владислава Косинського.

    Про це повідомляється на сайті президента.

    «Звільнити Косинського Владислава Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області», - йдеться в указі №72/2019 від 13 березня.

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    Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що голову Сумського управління СБУ помітили у використанні вертольота для службових цілей, який належить співвласнику мережі супермаркетів «АТБ» Геннадію Буткевичу.

    За даними ЗМІ, Косинському також закидали незаконний збір інформації про депутатів місцевих рад Сумщини та фабрикування кримінальних справ проти підприємців.

    В лютому 2018 року депутати Сумської обласної ради ініціювали звернення до президента України щодо звільнення Косинського з посади, оскільки він «замість виконання своїх прямих посадових обов’язків - забезпечення питань національної безпеки на території прикордонної області, захопився політичними інтригами і «кришуванням» кримінальних схем на Сумщині».

    Косинський був призначений на посаду керівника ГУ СБУ в Сумській області у лютому 2017 року.

     

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    Петро Порошенко СБУ Сумщина чиновник президент
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