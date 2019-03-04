Скандального намісника Києво-Печерської Лаври приймуть в ПЦУ, якщо він покається - Епіфаній



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«Якщо ми не приймемо людину, яка кається, то про яке єднання тоді можна говорити?» - зауважив митрополит Епіфаній

За словами Епіфанія, у висловлюваннях владики Павла зараз «тільки ненависть»

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ готова прийняти усіх представників Московського патріархату, навіть скандального намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українській правді».

За його словами, зараз «складно уявити», щоб владика Павло попросив прийняти його в ПЦУ.

«Якщо він прийме відповідне рішення і покається в тому, що він робив до цього часу… Хоча це складно зараз навіть уявити... В тих його висловлюваннях, які ми чуємо у ЗМІ, це тільки ненависть. Але ж Саул теж переродився в апостола Павла. Можливо, щось трапиться в його житті, що він також змінить свої думки і стане на шлях розвитку вже єдиної Церкви», - зазначив митрополит Епіфаній.

«Якщо ми не приймемо людину, яка кається, то про яке єднання тоді можна говорити?» - додав він.

Нагадаємо, Епіфаній заявив, що не шукав можливості для прямого діалогу з митрополитом Московського патріархату Онуфрієм чи з патріархом Російської православної церкви Кирилом, бо вважає подібні переговори нереальними.