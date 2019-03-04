Епіфаній вважає, що переговори з Онуфрієм чи Кирилом нереальні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Епіфанія, усе почнеться «з низів», оскільки народ має сказати, в якій церкві він хоче бути, і поступово це змусить приймати рішення і духовенство

На запитання, чи шукав він можливість поговорити з Онуфрієм, Епіфаній відповів, що зараз - ні

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що не шукав можливості для прямого діалогу з митрополитом Московського патріархату Онуфрієм чи з патріархом Російської православної церкви Кирилом, бо вважає подібні переговори нереальними.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українській правді».

Так, на запитання, чи шукав він можливість поговорити з Онуфрієм, Епіфаній відповів, що зараз - ні.

«Я вважаю, що вести з ним переговори – нереально. Це людина, яка на 100% віддана інтересам російської церкви і російської держави. Тому вести з ним переговори про об'єднання дуже складно», - зазначив предстоятель ПЦУ.

За його словами, усе розпочнеться «з низів», оскільки народ має сказати, в якій церкві він хоче бути, і поступово це змусить ухвалювати рішення і духовенство.

«Якщо архієреї залишаться без парафій, без духовенства, то він змушений буде ухвалювати рішення і про перехід. Бо починати зараз переговори «з верхів» церкви, то це не матиме результату. Адже ми знаємо настрої і митрополита Онуфрія, і керуючого справами митрополита Антонія. Вони не підуть на жодні переговори. Ми намагались до Собору, але з їхнього боку не було жодного бажання», - заявив Епіфаній.

«Зараз, якщо говорити про ведення діалогу, то ми – автокефальна Церква, а вони – структура Московського патріархату в Україні. Нам тоді треба, мабуть, говорити про ведення діалогу з РПЦ, а не з її частиною», - додав він.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що з Московського патріархату до Православної церкви України переходить більше парафій, ніж священиків, і частково, це відбувається, тому що священиків фінансово мотивують залишатися в Російській церкві.