«Скандинавські авіалінії» заради екології припинять продавати duty-free на борту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Речниця SAS Фрея Аннаматц заявила 4 червня, що авіакомпанія «прагне скоротити викиди принаймні на 25% до 2030 року»

«Скандинавські авіалінії» (SAS) анонсували припинення продаж безмитних товарів на борту, щоб зменшити вагу своїх літаків, заощадити паливо і в результаті зменшити викиди вуглецю.

Про це повідомляє AP.

Речниця SAS Фрея Аннаматц заявила 4 червня, що авіакомпанія «прагне скоротити викиди принаймні на 25% до 2030 року». За її словами, купівельна поведінка пасажирів останнім часом змінилася, зокрема, вони стали менше купувати під час польоту, тому питання стійкості до змін клімату набуває все більшого значення.

При цьому в авіакомпанії не уточнили, яку вагу вони планують звільнити на борту внаслідок такого кроку.

У SAS заявили, що вони також намагаються бути більш кліматично чистими, використовуючи нові, паливозберігаючі літаки, покращуючи доступ до високоякісного біопалива та співпрацюючи з Airbus для розробки електричних та гібридних літаків.

До слова, в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун виступила проти традиції відпускати повітряні кульки під час різних святкувань - шкільних випускних, концертів чи весіль, опублікувавши інформацію про те, які шкідливі наслідки мають повітряні кульки та їхні залишки для довкілля і тварин.

Джерело: Європейська правда