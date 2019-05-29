Супрун закликала відмовитися від запуску повітряних кульок на свята
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«Мало людей задумуються, що відбувається з кульками далі. Звісно, вони не просто розчиняються в повітрі», - зауважила Супрун
В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун виступила проти традиції відпускати повітряні кульки під час різних святкувань - шкільних випускних, концертів чи весіль.
«Мало людей задумуються, що відбувається з кульками далі. Звісно, вони не просто розчиняються в повітрі», - написала вона у Facebook.
Супрун розмістила у соцмережі інформацію від громадської організації UAnimals, яка розповіла, які саме шкідливі наслідки мають повітряні кульки та їхні залишки для довкілля і тварин, та чому слід відмовитися від цієї традиції:
- Повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо, вони потім падають назад на поверхню землі та у водойми. Термін розкладання кульок складає від 4 років, капронових стрічок - понад 100 років.
- Натуральні латексні кульки класифікуються як пластикові відходи через зовнішні фізичні характеристики матеріалу. Вже доволі добре відомо, наскільки пластик шкідливий для довкілля, тварин та здоров’я людини.
- Яскраве забарвлення кульок та стрічок дуже приваблює тварин і птахів.
Багато тварин не здатні відрізнити їжу від сміття, тому вони можуть випадково проковтнути залишки кульок, які можуть завдати їм шкоди. Коли тварина поглинає залишки кульки, вона може блокувати її шлунково-кишковий тракт. Внаслідок чого тварини більше не можуть їсти та гинуть від голоду.
Залишки повітряних кульок, що потрапили у воду, дуже схожі на медуз чи інших невеликих морських створінь. Через це їх споживають в їжу більші морські тварини.
Птахи часто заплутуються в стрічках і не можуть більше літати. Крім цього, вони також споживають залишки повітряних кульок в їжу. В одному з досліджень було виявлено, що повітряні кульки та їхні частини є провідною причиною загибелі морських птахів.
- З огляду на дані наслідки, в деяких регіонах Великобританії, Австралії та США запуск кульок заборонений законодавством.
«Активісти запустили флеш-моб #ековипускний із закликом до випускників відмовитися від запуску повітряних кульок. Натомість разом можна зробити щось корисне для довкілля - посадити дерева чи квіти або спільно знайти інші альтернативи повітряним кулькам», - зазначила Супрун.
«Не варто свідомо забруднювати природу та шкодити тваринам і птахам, якщо існують більш дружні до довкілля способи відсвяткувати важливі події», - підкреслила в.о. міністра охорони здоров’я.
Раніше повідомлялося, що у країнах Європейського союзу з 2021 року заборонять використання та виготовлення одноразового пластикового посуду.