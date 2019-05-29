Супрун закликала відмовитися від запуску повітряних кульок на свята



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«Мало людей задумуються, що відбувається з кульками далі. Звісно, вони не просто розчиняються в повітрі», - зауважила Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун виступила проти традиції відпускати повітряні кульки під час різних святкувань - шкільних випускних, концертів чи весіль.

«Мало людей задумуються, що відбувається з кульками далі. Звісно, вони не просто розчиняються в повітрі», - написала вона у Facebook.

Супрун розмістила у соцмережі інформацію від громадської організації UAnimals, яка розповіла, які саме шкідливі наслідки мають повітряні кульки та їхні залишки для довкілля і тварин, та чому слід відмовитися від цієї традиції:

Повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо, вони потім падають назад на поверхню землі та у водойми. Термін розкладання кульок складає від 4 років, капронових стрічок - понад 100 років.

Натуральні латексні кульки класифікуються як пластикові відходи через зовнішні фізичні характеристики матеріалу. Вже доволі добре відомо, наскільки пластик шкідливий для довкілля, тварин та здоров’я людини.

Яскраве забарвлення кульок та стрічок дуже приваблює тварин і птахів.

Багато тварин не здатні відрізнити їжу від сміття, тому вони можуть випадково проковтнути залишки кульок, які можуть завдати їм шкоди. Коли тварина поглинає залишки кульки, вона може блокувати її шлунково-кишковий тракт. Внаслідок чого тварини більше не можуть їсти та гинуть від голоду.

Залишки повітряних кульок, що потрапили у воду, дуже схожі на медуз чи інших невеликих морських створінь. Через це їх споживають в їжу більші морські тварини.

Птахи часто заплутуються в стрічках і не можуть більше літати. Крім цього, вони також споживають залишки повітряних кульок в їжу. В одному з досліджень було виявлено, що повітряні кульки та їхні частини є провідною причиною загибелі морських птахів.

З огляду на дані наслідки, в деяких регіонах Великобританії, Австралії та США запуск кульок заборонений законодавством.

«Активісти запустили флеш-моб #ековипускний із закликом до випускників відмовитися від запуску повітряних кульок. Натомість разом можна зробити щось корисне для довкілля - посадити дерева чи квіти або спільно знайти інші альтернативи повітряним кулькам», - зазначила Супрун.

«Не варто свідомо забруднювати природу та шкодити тваринам і птахам, якщо існують більш дружні до довкілля способи відсвяткувати важливі події», - підкреслила в.о. міністра охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що у країнах Європейського союзу з 2021 року заборонять використання та виготовлення одноразового пластикового посуду.