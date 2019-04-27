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    Скуплявся до Паски. Головного українського комуніста засікли на придорожньому базарі (фото)

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    Петро Симоненко скупився у селян перед Великоднем - Скуплявся до Паски. Головного українського комуніста засікли на придорожньому базарі (фото)
    Петро Симоненко скупився у селян перед Великоднем
    Фото: Facebook Олексій Бик

    Петро Симоненко перед Великоднем купував у селян домашні продукти, зокрема, яйця та молочні продукти

    Лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка помітили на стихійному ринку, де він перед Великоднем купував у селян домашні продукти, зокрема, яйця.

    Про це 27 квітня на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав ветеран Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», автор та виконавець сучасної української пісні Олексій Бик.

    «Зустрів під Хунтою Петра Симоненка. Молочне брав. Їхав на захід. Мабуть, на війну з бандерами. Чи на паски. Порушив ПДР», - повідомив Бик, опублікувавши відповідні фото.

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    Скуплявся до Паски. Головного українського комуніста засікли на придорожньому базарі (фото)
    Скуплявся до Паски. Головного українського комуніста засікли на придорожньому базарі (фото)
    Скуплявся до Паски. Головного українського комуніста засікли на придорожньому базарі (фото)
    Скуплявся до Паски. Головного українського комуніста засікли на придорожньому базарі (фото)
    Фото: Facebook Олексій Бик

    Нагадаємо, Симоненко подавав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на посаду президента України.

    Проте Центральна виборча комісія відмовила йому у реєстрації.

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