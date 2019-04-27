Скуплявся до Паски. Головного українського комуніста засікли на придорожньому базарі (фото)
-
Розсилка
Петро Симоненко перед Великоднем купував у селян домашні продукти, зокрема, яйця та молочні продукти
Лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка помітили на стихійному ринку, де він перед Великоднем купував у селян домашні продукти, зокрема, яйця.
Про це 27 квітня на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав ветеран Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», автор та виконавець сучасної української пісні Олексій Бик.
«Зустрів під Хунтою Петра Симоненка. Молочне брав. Їхав на захід. Мабуть, на війну з бандерами. Чи на паски. Порушив ПДР», - повідомив Бик, опублікувавши відповідні фото.
Нагадаємо, Симоненко подавав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на посаду президента України.
Проте Центральна виборча комісія відмовила йому у реєстрації.