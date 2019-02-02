Симоненка не зареєстрували кандидатом в президенти



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Симоненко подав документи до ЦВК 29 січня

Рішення про відмову у реєстрації Симоненка було прийнято 16 членами комісії одноголосно

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом на пост президента Петру Симоненку.

Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні комісії 2 лютого.

За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення про відмову було прийнято 16 членами комісії одноголосно.

«Питання реєстрації кандидатом на пост президента Симоненка Петра Миколайовича. Прошу голосувати щодо проекту постанови. Затверджено одноголосно», - повідомила Сліпачук.

За словами члена ЦВК Євгенія Радченко, Симоненко висувався від Комуністичної партії.

Він наголосив, що в Україні заборонена пропаганда та символіка Комуністичної партії.

«Так, ЦВК відмовляє в реєстрації кандидатом на пост президента України в разі висування від партії, яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного, нацистського тоталітарних режимів, їх символіки та щодо якої установлено Кабміном порядку прийнято рішення про невідповідність їх діяльності закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», - заявив Радченко.

Нагадаємо, 29 січня лідер забороненої Комуністичної партії Петро Симоненко подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на посаду президента України.

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Джерело: РБК-Україна