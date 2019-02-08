SkyUp запустить регулярні рейси в Емірати



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Рейси здійснюватимуться щосуботи з аеропорту «Харків» в аеропорт емірату Шарджа (ОАЕ)

Польотна програма розрахована з 2 березня по 11 травня 2019 року

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає сезонні регулярні рейси в Об'єднані Арабські Емірати.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі SkyUp Airlines.

«Компанія SkyUp Airlines запускає сезонні регулярні рейси в Об'єднані Арабські Емірати. Польотна програма розрахована з 2 березня по 11 травня 2019 року. Рейси здійснюватимуться щосуботи з аеропорту «Харків» в аеропорт емірату Шарджа (ОАЕ)», - сказали у прес-службі.

Також нагадаємо, що SkyUp планує з'єднати Одесу і Львів прямими авіарейсами.

Крім того, з Києва до Афін і Салонік можна буде дістатися лоукостом.

Також Ernest Airlines запустить з України нові рейси до Італії та Албанії.

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