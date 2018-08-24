В Росії відреагували на нове військове вітання ЗСУ «Слава Україні»



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Фото: Главком Українські військові

В МЗС Росії гасло назвали «калькою з німецького націонал-соціалістичного привітання»

Нове українське військове вітання «Слава Україні - Героям Слава» в Кремлі вважають обурливим.

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу, повідмоляє прес-служба відомства.

«24 серпня у Києві в рамках військового параду, приуроченого до 27-ї річниці Дня Незалежності України, буде використано нове військове вітання «Слава Україні! — Героям слава!» ... Вважаємо, що це одна з найбільш зухвалих спроб української державної пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло, яке у багатьох в Україні та за її межами асоціюється з Українською повстанською армією (УПА), Бандерою та їх злочинами в роки Другої світової війни», заявила Захарова.

Саме гасло Захарова назвала «калькою з німецького націонал-соціалістичного привітання», і звинуватила Україну в спробах «дистанціювати це гасло від незручного походження і наповнити його новим позитивним змістом».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко на генеральній репетиції військового параду особисто проголошував нове привітання в українській армії – «Слава Україні!».

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.