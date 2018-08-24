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    В Росії відреагували на нове військове вітання ЗСУ «Слава Україні»

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    Українські військові - В Росії відреагували на нове військове вітання ЗСУ «Слава Україні»
    Фото: Главком
    Українські військові

    В МЗС Росії гасло назвали «калькою з німецького націонал-соціалістичного привітання»

    Нове українське військове вітання «Слава Україні - Героям Слава» в Кремлі вважають обурливим.

    Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу, повідмоляє прес-служба відомства.

    «24 серпня у Києві в рамках військового параду, приуроченого до 27-ї річниці Дня Незалежності України, буде використано нове військове вітання «Слава Україні! — Героям слава!» ... Вважаємо, що це одна з найбільш зухвалих спроб української державної пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло, яке у багатьох в Україні та за її межами асоціюється з Українською повстанською армією (УПА), Бандерою та їх злочинами в роки Другої світової війни»,   заявила Захарова.

    Саме гасло Захарова назвала «калькою з німецького націонал-соціалістичного привітання», і звинуватила Україну в спробах «дистанціювати це гасло від незручного походження і наповнити його новим позитивним змістом».

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко на генеральній репетиції військового параду особисто проголошував нове привітання в українській армії – «Слава Україні!».

    У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

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