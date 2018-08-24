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    Від гасла «Слава Україні!» ворогів корчить, як чортів від ладана - Порошенко

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    Президент України Петро Порошенко&nbsp; - Від гасла «Слава Україні!» ворогів корчить, як чортів від ладана - Порошенко
    Президент України Петро Порошенко 

    Порошенко додав, що подасть до Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно з яким це гасло стане головним вітанням у ЗСУ

    Президент України Петро Порошенко назвав «Слава Україні! Героям слава!» національним гаслом і заявив, що ворогів корчить від нього, як чортів від ладана. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко під час участі у святкуванні 27-ї річниці Незалежності України на Хрещатику у Києві.

    «Ви щойно чули і бачили як міністр оборони вперше в історії вітав учасників параду словами «Слава Україні!». Найміцнішими стають ті традиції, які народжуються в народі. Які генеруються народом і людськими серцями. Передаються з покоління в покоління. І серед наших символів є не лише прапор, не лише герб, не лише гімн, про які написано в Конституції України, але й національне гасло «Слава Україні! Героям Слава!». І від нього ми почуваємо колосальне піднесення, а наших ворогів корчить, як чортів від ладана», — наголосив президент.

    Порошенко додав, що подасть до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно з яким це гасло стане головним вітанням у Збройних силах України.

    Як повідомлялось, МЗС РФ обурилось новим вітанням ЗСУ «Слава України!» і назвало його нацистським.

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