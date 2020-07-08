Слідчий, який почав закривати справи Порошенка: Мене сьогодні постараються звільнити



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Слідчий Олег Корецький каже, що не переймається за своє життя через свою публічність Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Олег Корецький розповів про можливі наслідки своєї публічності

«Думаю, що, скоріше за все, сьогодні постараються мене звільнити». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

За словами посадовця, причиною звільнення може бути його публічність. Він прогнозує обшуки і навіть затримання. В разі звільнення Корецький добиватиметься поновлення на посаді. «У зв’язку із законними діями, чи незаконними, чи з прогулами, не знаю. Це питання до них. Ясно, що це рішення буде незаконним, ясно, що його я оскаржуватиму через суд. Щодо їх наступних дій, то вони можуть і обшуки прийти до мене проводити, можуть затримати. Це такі люди», - сказав Олег Корецький.



Відповідаючи на запитання про те, чи слід очікувати незаконних дій від ДБР, органу, у якому він працює, слідчий попросив розділяти керівництво і орган. «Орган і люди, які його очолюють – це різні речі. Тому що є люди з нормальними устоями, які вчиняють за законом і справедливо, а є ті, які діють так як казав Ніколо Макіавеллі: ціль виправдовує засоби», - сказав Корецький. Він також додав, що не переймається за своє життя. «Вибачте, потрібно тоді бути геть без будь-яких моральних принципів, щоби посягати на життя і здоров’я людини».

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Олег Корецький також розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки голови Державного бюро розслідувань, має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.