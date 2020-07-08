  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Слідчий, який почав закривати справи Порошенка: Мене сьогодні постараються звільнити

    • Розсилка
    <span>Слідчий Олег Корецький каже, що не переймається за своє життя через свою публічність</span> - Слідчий, який почав закривати справи Порошенка: Мене сьогодні постараються звільнити
    Слідчий Олег Корецький каже, що не переймається за своє життя через свою публічність
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Олег Корецький розповів про можливі наслідки своєї публічності

    «Думаю, що, скоріше за все, сьогодні постараються мене звільнити». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

    За словами посадовця, причиною звільнення може бути його публічність. Він прогнозує обшуки і навіть затримання. В разі звільнення Корецький добиватиметься поновлення на посаді. «У зв’язку із законними діями, чи незаконними, чи з прогулами, не знаю. Це питання до них. Ясно, що це рішення буде незаконним, ясно, що його я оскаржуватиму через суд. Щодо їх наступних дій, то вони можуть і обшуки прийти до мене проводити, можуть затримати. Це такі люди», - сказав Олег Корецький.

    Відповідаючи на запитання про те, чи слід очікувати незаконних дій від ДБР, органу, у якому він працює, слідчий попросив розділяти керівництво і орган. «Орган і люди, які його очолюють – це різні речі. Тому що є люди з нормальними устоями, які вчиняють за законом і справедливо, а є ті, які діють так як казав Ніколо Макіавеллі: ціль виправдовує засоби», - сказав Корецький. Він також додав, що не переймається за своє життя. «Вибачте, потрібно тоді бути геть без будь-яких моральних принципів, щоби посягати на життя і здоров’я людини».

    Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Олег Корецький також розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки голови Державного бюро розслідувань, має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

    Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.

    Олег Корецький Ірина Венедіктова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ