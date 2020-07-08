  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Венедіктова керує ДБР? Слідчий у справах Порошенка зробив скандальне викриття

    • Розсилка
    Начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Олег Корецький розповів, хто насправді керує ДБР - Венедіктова керує ДБР? Слідчий у справах Порошенка зробив скандальне викриття
    Начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Олег Корецький розповів, хто насправді керує ДБР
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Олег Корецький розповів про вплив генпрокурора на ДБР

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки голови Державного бюро розслідувань має вплив на ДБР і на свою харківську команду. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

    «На мою думку, має на 100% (має вплив)», - сказав Олег Корецький.

    Він також висловив переконання, що у ДБР відбуваються наради за участі очільниці генеральної прокуратури. «Навіть щоби підписати підозру по Семочку (Сергій Семочко – перший заступник голови СБУ)… Вона ж не просто так з’явилася. Більше вам скажу: по Семочку прокурор, який спочатку вів це кримінальне провадження, не хотів підписувати підозру. І його поміняли на людину, яка погодилася підписати», - розповів Корецький.

    Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. 

    Олег Корецький Ірина Венедіктова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ