Венедіктова керує ДБР? Слідчий у справах Порошенка зробив скандальне викриття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Олег Корецький розповів, хто насправді керує ДБР Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Олег Корецький розповів про вплив генпрокурора на ДБР

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки голови Державного бюро розслідувань має вплив на ДБР і на свою харківську команду. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Олег Корецький.

«На мою думку, має на 100% (має вплив)», - сказав Олег Корецький.

Він також висловив переконання, що у ДБР відбуваються наради за участі очільниці генеральної прокуратури. «Навіть щоби підписати підозру по Семочку (Сергій Семочко – перший заступник голови СБУ)… Вона ж не просто так з’явилася. Більше вам скажу: по Семочку прокурор, який спочатку вів це кримінальне провадження, не хотів підписувати підозру. І його поміняли на людину, яка погодилася підписати», - розповів Корецький.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.