Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19

У чергах для здачі тесту на коронавірус подекуди доводиться простоювати кілька годин

У Словаччині влада запровадила перший етап масового тестування громадян на коронавірус. Про це повідомляє агентство Dpa. Тестування відбувається у всіх містах. У столиці у величезних чергах люди стоять до трьох годин.

Тестування проводитиметься у два етапи. Цими вихідними – перший. Наступний етап – 7 і 8 листопада. Проводиться тестування на антигени. Його результати, як показує практика, вважаються менш достовірними, ніж, наприклад, ПЛР-тести.

Ідея проведення масового тестування представлена як альтернатива локдауну, який загрожує країні через стрімке розповсюдження вірусу і до якого вже вдалися деякі західноєвропейські країни. Повідомляється, якщо громадянин матиме негативний результат тестування, він зможе подорожувати країною. «Ми маємо великий шанс показати Європі та світу, що все може бути також інакше - без закриття економіки та мільйонів безробітних» – сказав прем’єр Словаччини Ігор Матович.

Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб.

Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.