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    У світі

    Словаччина збирається протестувати на коронавірус майже все населення країни

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    <p>Тестування проводитимуть усім, хто старше 10 років</p> - Словаччина збирається протестувати на коронавірус майже все населення країни

    Тестування проводитимуть усім, хто старше 10 років

    Тестування планують провести за чотири дні

    Влада Словаччини заявили про плани зробити тест на коронавірус всім жителям країни. Мова йде про всіх, хто старше 10 років.

    Про це пише DW.

    Тестування планують провести за чотири дні. Для цих цілей планується відвести дві суботи та дві неділі.

    У Словаччині вважають, що в разі успіху цим прикладом можуть скористатися інші країни світу.

    Зазначимо, населення країни становить близько 5,5 млн осіб.

    Раніше повідомлялося, що Словаччина за підтримки збройних сил проведе масове тестування на Covid-19.

    Як відомо, у Словаччині з 24 жовтня до 1 листопада на тлі пандемії Covid-19 вводиться комендантська година. В цей період будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи.

    Винятки будуть зроблені для продовольчих магазинів і госптоварів, комунальних служб.

    медицина Словаччина влада населення коронавірус
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