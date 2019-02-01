Словаччина викликала польського посла через скандал із м’ясом хворих корів



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Близько 300 кілограмів польського м'яса було експортовано до Словаччини, і частина його потрапила у школи та ресторани

Міністр сільського господарства Словаччини викликав польського посла в Братиславі через скандал із м’ясом хворих корів, яке було завезено до 10 країн ЄС.

Про це 1 лютого повідомляє The Associated Press.

Близько 300 кілограмів польського м'яса було експортовано до Словаччини, і частина його потрапила у школи та ресторани.

Міністр сільського господарства Словаччини Габріела Матечна заявила, що вона обговорила з послом Польщі Кшиштофом Стржалкою, які заходи вживатиме Польща для запобігання повторенню цієї проблеми.

У свою чергу прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні закликав усі навчальні заклади використовувати тільки м'ясо словацького походження.

Нагадаємо, скандал виник через демонстрацію на польському телебаченні прихованої зйомки в бійні біля Острув-Мазовецької на північному сході Польщі. На відео показали, як корів, які нездужали навіть стояти, затягують з вантажних автомобілів у бійню.

Польська влада визнала, що ця яловичина потрапила до Фінляндії, Угорщини, Естонії, Румунії, Швеції, Франції, Іспанії, Литви, Португалії та Словаччини.

Джерело: Європейська правда