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    Словаччина викликала польського посла через скандал із м’ясом хворих корів

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    Словаччина викликала польського посла через скандал із м’ясом хворих корів

    Близько 300 кілограмів польського м'яса було експортовано до Словаччини, і частина його потрапила у школи та ресторани

    Міністр сільського господарства Словаччини викликав польського посла в Братиславі через скандал із м’ясом хворих корів, яке було завезено до 10 країн ЄС.

    Про це 1 лютого повідомляє The Associated Press.

    Близько 300 кілограмів польського м'яса було експортовано до Словаччини, і частина його потрапила у школи та ресторани.

    Міністр сільського господарства Словаччини Габріела Матечна заявила, що вона обговорила з послом Польщі Кшиштофом Стржалкою, які заходи вживатиме Польща для запобігання повторенню цієї проблеми.

    У свою чергу прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні закликав усі навчальні заклади використовувати тільки м'ясо словацького походження.

    Нагадаємо, скандал виник через демонстрацію на польському телебаченні прихованої зйомки в бійні біля Острув-Мазовецької на північному сході Польщі. На відео показали, як корів, які нездужали навіть стояти, затягують з вантажних автомобілів у бійню.

    Польська влада визнала, що ця яловичина потрапила до Фінляндії, Угорщини, Естонії, Румунії, Швеції, Франції, Іспанії, Литви, Португалії та Словаччини.

    Джерело: Європейська правда

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