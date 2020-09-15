«Слуга», яка визнала Лукашенка президентом, пояснила свій вчинок



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Забуранна: «Я натискала зелену кнопку, а на табло бачу, що висвітилось червоне»

Виявилося, що нардеп не знає, як правильно пишеться прізвище голови Верховної Ради

Нардеп від «Слуги народу» Леся Забуранна пояснила своє голосування «проти» невизнання перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі технічною помилкою системи «Рада».

«Це помилка! Я натискала зелену кнопку, а на табло бачу, що висвітилось червоне. Це технічна помилка, і я одразу написала заяву на ім’я голови Верховної Ради з проханням зарахувати мій голос як «за». У момент голосування я просто не могла нічого вдіяти, аби виправити ситуацію. Як назло!», - поскаржилась Забуранна у коментарі «Главкому».

У себе на сторінці у Facebook нардеп опублікувала цю заяву.

Зауважимо, що прізвище спікера Забуранна написала з помилкою: правильний варіант написання – Разумков.

«Я абсолютно підтримую дану Постанову, неодноразово в ефірах з перших днів подій у Білорусі наголошувала щодо неприпустимості насильства та непрозорості проведення виборів!», - підкреслила вона.

Як повідомлялось, сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарі, таким чином, не визнали перемогу Лукашенка на виборах в Білорусі.

Зокрема, проти проголосувала депутати від «Слуги народу»:

Максим Бужанський,

Людмила Буймістер,

Леся Забуранна,

Ольга Савченко.

Також проти голосували позафракційні:

Вікторія Гриб,

Вадим Новинський.

Фракція «Опозиційна платформа – За життя» не дала жодного голосу за цю заяву. Із присутніх на засіданні депутатів цієї фракції проголосували проти 22, не голосували – 14.

Нардеп від «Слуги народу» Леся Забуранна пояснила своє голосування «проти» невизнання перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі технічною помилкою системи «Рада».

«Це помилка! Я натискала зелену кнопку, а на табло бачу, що висвітилось червоне. Це технічна помилка, і я одразу написала заяву на ім’я голови Верховної Ради з проханням зарахувати мій голос як «за». У момент голосування я просто не могла нічого вдіяти, аби виправити ситуацію. Як назло!», - поскаржилась Забуранна у коментарі «Главкому».

У себе на сторінці у Facebook нардеп опублікувала цю заяву.

Зауважимо, що прізвище спікера Забуранна написала з помилкою: правильний варіант написання – Разумков.

«Я абсолютно підтримую дану Постанову, неодноразово в ефірах з перших днів подій у Білорусі наголошувала щодо неприпустимості насильства та непрозорості проведення виборів!», - підкреслила вона.

Як повідомлялось, сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарі, таким чином, не визнали перемогу Лукашенка на виборах в Білорусі.

Зокрема, проти проголосувала депутати від «Слуги народу»:

Максим Бужанський,

Людмила Буймістер,

Леся Забуранна,

Ольга Савченко.

Також проти голосували позафракційні:

Вікторія Гриб,

Вадим Новинський.

Фракція «Опозиційна платформа – За життя» не дала жодного голосу за цю заяву. Із присутніх на засіданні депутатів цієї фракції проголосували проти 22, не голосували – 14.