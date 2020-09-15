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    Хто у Верховній Раді визнав Лукашенка президентом (список)

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    Верховна Рада України визнала вибори в Білорусі недемократичними - Хто у Верховній Раді визнав Лукашенка президентом (список)
    Верховна Рада України визнала вибори в Білорусі недемократичними

    Список депутатів, які не підтримали заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Білорусі

    Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарії, таким чином, не визнали перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі.

    За прийняття документа проголосували 228 депутатів із 345 депутатів, 28 висловилися проти, утрималися - 21, не голосували - 68.

    Зокрема, проти проголосувала депутати від «Слуги народу»:

    • Максим Бужанський,
    • Людмила Буймістер,
    • Леся Забуранна,
    • Ольга Савченко.

    Також проти голосували позафракційні:

    • Вікторія Гриб,
    • Вадим Новинський.

    Фракція «Опозиційна платформа – За життя» не дала жодного голосу за цю заяву. Із присутніх на засіданні депутатів цієї фракції проголосували проти 22, не голосували – 14.

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    Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь» і доручила спікеру парламенту забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.

    Білорусь Верховна Рада вибори депутат Олександр Лукашенко
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