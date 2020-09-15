Хто у Верховній Раді визнав Лукашенка президентом (список)



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Верховна Рада України визнала вибори в Білорусі недемократичними

Список депутатів, які не підтримали заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Білорусі

Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарії, таким чином, не визнали перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі.

За прийняття документа проголосували 228 депутатів із 345 депутатів, 28 висловилися проти, утрималися - 21, не голосували - 68.

Зокрема, проти проголосувала депутати від «Слуги народу»:

Максим Бужанський,

Людмила Буймістер,

Леся Забуранна,

Ольга Савченко.

Також проти голосували позафракційні:

Вікторія Гриб,

Вадим Новинський.

Фракція «Опозиційна платформа – За життя» не дала жодного голосу за цю заяву. Із присутніх на засіданні депутатів цієї фракції проголосували проти 22, не голосували – 14.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь» і доручила спікеру парламенту забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.