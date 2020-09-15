Хто у Верховній Раді визнав Лукашенка президентом (список)
Список депутатів, які не підтримали заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Білорусі
Сьогодні, 15 вересня, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарії, таким чином, не визнали перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі.
За прийняття документа проголосували 228 депутатів із 345 депутатів, 28 висловилися проти, утрималися - 21, не голосували - 68.
Зокрема, проти проголосувала депутати від «Слуги народу»:
- Максим Бужанський,
- Людмила Буймістер,
- Леся Забуранна,
- Ольга Савченко.
Також проти голосували позафракційні:
- Вікторія Гриб,
- Вадим Новинський.
Фракція «Опозиційна платформа – За життя» не дала жодного голосу за цю заяву. Із присутніх на засіданні депутатів цієї фракції проголосували проти 22, не голосували – 14.
Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь» і доручила спікеру парламенту забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.