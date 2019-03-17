Службу зовнішньої розвідки тимчасово очолив Алєксєєнко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

13 березня Єгор Божко був звільнений з посади голови Служби зовнішньої розвідки України

Президент України Петро Порошенко призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки першого заступника голови відомства Андрія Алексєєнка.

Відповідний указ розміщений в суботу на сайті президента.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Алєксєєнку Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у Службі зовнішньої розвідки України заявили, «робочу координацію» відомства забезпечує Андрій Алєксєєнко після того, як указом президента від 13 березня Єгор Божко був звільнений з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

38-річний кадровий дипломат Єгор Божок був призначений на цю посаду у вересні 2017 року, після трьох років роботи виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО.

Служба зовнішньої розвідки – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.