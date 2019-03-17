  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Службу зовнішньої розвідки тимчасово очолив Алєксєєнко

    • Розсилка
    Службу зовнішньої розвідки тимчасово очолив Алєксєєнко

    13 березня Єгор Божко був звільнений з посади голови Служби зовнішньої розвідки України

    Президент України Петро Порошенко призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки першого заступника голови відомства Андрія Алексєєнка.

    Відповідний указ розміщений в суботу на сайті президента.

    «Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Алєксєєнку Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в повідомленні.

    Напередодні у Службі зовнішньої розвідки України заявили, «робочу координацію» відомства забезпечує Андрій Алєксєєнко після того, як указом президента від 13 березня Єгор Божко був звільнений з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

    38-річний кадровий дипломат Єгор Божок був призначений на цю посаду у вересні 2017 року, після трьох років роботи виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО.

    Служба зовнішньої розвідки – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

    Петро Порошенко НАТО президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ