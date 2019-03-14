  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смерть біля церкви: загинув працівник Адміністрації президента

    • Розсилка
    <span>Олександр Бухтатий знайдений мертвим у Києві</span> - Смерть біля церкви: загинув працівник Адміністрації президента
    Олександр Бухтатий знайдений мертвим у Києві

    За словами медиків, у чоловіка розбита голова

    У Києві знайдено мертвим головного консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександра Бухтатого.

    Про це повідомили у Шевченківському управлінні поліції Головного управління Нацполіції у м.Києві.

    Тіло О.Бухтатого о 7:00 виявили випадкові перехожі неподалік недобудованої церкви. На місці події працюють патрульні та слідчо-оперативна група, з'ясовуючи обставини вбивства, тіло загиблого передано на розтин. За попередньою неофіційною версією, вбивство сталось під час пограбування увечері.

    Олександру Бухтатому було 46 років. Кандидат наук з державного управління. Працював головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ. Протягом багатьох років входив до правління Національної спілки журналістів України, був її секретарем. На останніх виборах голови НСЖУ у квітні 2017 року був одним з двох головних кандидатів на цю посаду, програв нинішньому очільнику спілки Сергію Томіленку з мінімальним розривом. У загиблого залишились дружина та син.

    Раніше повідомлялося, що в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви. 

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Адміністрація Президента вбивство смерть чиновник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ