Смерть біля церкви: загинув працівник Адміністрації президента



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Олександр Бухтатий знайдений мертвим у Києві

За словами медиків, у чоловіка розбита голова

У Києві знайдено мертвим головного консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександра Бухтатого.

Про це повідомили у Шевченківському управлінні поліції Головного управління Нацполіції у м.Києві.

Тіло О.Бухтатого о 7:00 виявили випадкові перехожі неподалік недобудованої церкви. На місці події працюють патрульні та слідчо-оперативна група, з'ясовуючи обставини вбивства, тіло загиблого передано на розтин. За попередньою неофіційною версією, вбивство сталось під час пограбування увечері.

Олександру Бухтатому було 46 років. Кандидат наук з державного управління. Працював головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ. Протягом багатьох років входив до правління Національної спілки журналістів України, був її секретарем. На останніх виборах голови НСЖУ у квітні 2017 року був одним з двох головних кандидатів на цю посаду, програв нинішньому очільнику спілки Сергію Томіленку з мінімальним розривом. У загиблого залишились дружина та син.

Раніше повідомлялося, що в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви.

Джерело: Укрінформ