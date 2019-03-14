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    Біля церкви в Києві виявлено закривавлене тіло чоловіка (фото, відео)

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    Тіло лежало біля паркана будівництва, під сухостоєм, прямо навпроти входу до церкви - Біля церкви в Києві виявлено закривавлене тіло чоловіка (фото, відео)
    Тіло лежало біля паркана будівництва, під сухостоєм, прямо навпроти входу до церкви
    Фото: Інформатор

    Страшну знахідку виявив охоронець будівництва

    У четвер, 14 березня, в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви. Його помітив охоронець будівництва, який повертався з нічної зміни. Він відразу викликав поліцейських і швидку допомогу.

    Лікарі констатували смерть чоловіка. Про це повідомляє Інформатор.

    Страшну знахідку виявили близько 6:50. Патрульні, що прибули на місце, відразу помітили на землі криваві сліди, які вели прямо до трупа.

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    На вигляд загиблому близько 40-45 років. За словами медиків, у нього розбита голова, а руки повністю червоні від крові. Чоловік впав біля паркана будівництва, під сухостоєм, прямо навпроти входу до церкви.

    Поліцейські відгородили місце події і викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці опитали будівельників. За словами робітників, близько п'ятої ранку на територію приїжджала бетономішалка і тоді трупа ще не було.

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    Біля церкви в Києві виявлено закривавлене тіло чоловіка (фото, відео)
    Біля церкви в Києві виявлено закривавлене тіло чоловіка (фото, відео)
    Біля церкви в Києві виявлено закривавлене тіло чоловіка (фото, відео)
    Біля церкви в Києві виявлено закривавлене тіло чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обставини події з'ясовують криміналісти.

    Нагадаємо, 12 березня у парку в Дарницькому районі Києва знайшли труп немовляти.

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