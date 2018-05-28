Смертельна ДТП на Сумщині: вбивцю дворічного хлопчика затримали

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Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області Автомобіль винуватця смертельної ДТП

Після скоєння аварії чоловік зник з місця ДТП, його розшукали через дві години

На Сумщині поліцейські затримали водія, який збив на смерть дворічного хлопчика.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

ДТП сталася ввечері 27 травня в с.Сім’янівка Конотопського району. Водій «Део Ланос» не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і збив дворічного хлопчика, який разом із дітьми йшов узбіччям.

«Дитина від отриманих травм померла на місці. Винуватець дорожньо-транспортної пригоди зник з місця події», - заявили в поліції.

На розшук водія був зорієнтований весь особовий склад Конотопського відділу поліції, введений в дію план «Перехоплення».

«Була отримана інформація, що ймовірний порушник кермував автомобілем «Део Ланос», тож правоохоронці розпочали перевірку власників автомобілів даної марки. В їх поле зору потрапив 48-річний житель сусіднього села, який мав такий автомобіль», - повідомили у поліції.

Правопорушника було затримано приблизно через дві години після аварії.

«На момент затримання чоловік перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. У нього одразу відібрали аналізи для проведення експертизи на наявність алкоголю в крові. Наразі чоловік перебуває під вартою», - заявив в.о. начальника Конотопської поліції Олександр Васильченко.

Слідчими Конотопського відділу поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людей), за якою винуватцеві ДТП загрожує тюремне ув’язнення строком до восьми років.

Нагадаємо, на Одещині водій мікроавтобусу, не зважаючи на увімкнені світлові та звукові сигнали, виїхав на регульований переїзд, де зіткнувся з пасажирським потягом. Загинула жінка, травмовані троє пасажирів мікроавтобусу в тому числі діти.