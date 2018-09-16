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    Смертельна ДТП під Харковом: суд взяв під варту водія

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    На Харківщині автівка протаранила зупинку, загинула жінка - Смертельна ДТП під Харковом: суд взяв під варту водія
    На Харківщині автівка протаранила зупинку, загинула жінка

    Суд підтримав вимогу прокуратури і обрав арешт без права на заставу для водія

    Київський райсуд Харкова обрав арешт без права на заставу для водія іномарки, який 14 вересня врізався в зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка і дві госпіталізовані.

    Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

    «Суд підтримав вимогу прокуратури і обрав арешт, тобто утримання в СІЗО без права на заставу для водія, який врізався в зупинку громадського транспорту в селищі Васищеве під Харковом, в результаті чого на місці загинула 42-річна жінка, та ще двох жінок у віці 53 і 49 років доставили в лікарню», - зазначили в прокуратурі.

    Нагадаємо, 14 вересня близько 15:45 в селищі Васищеве Харківського району Автомобіль Volkswagen врізався в автобусну зупинку: загинула жінка, ще дві отримали травми.

    Джерело: Укрінформ

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