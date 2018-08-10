Смертельна ДТП з маршруткою у Запорізькій області: у поліції розповіли подробиці



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ДТП з маршруткою у Запорізькій області

Поліція з‘ясувала, що водій маршрутки здійснював нерегулярні перевезення

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шість людей.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Поліція з‘ясувала, що водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення. Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебувало близько 20 пасажирів.

«На даний час маємо інформацію про шістьох загиблих, з яких п’ятеро – це діти. Також 12 осіб травмовано», - заявив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

Він додав, що з водієм вантажного автомобіля «КамАЗ» проводяться першочергові слідчі дії. Найближчим часом відносно нього буде обрано міру запобіжного заходу.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює посилена слідчо-оперативна група. Роботу групи на місці координує керівництво поліції Запоріжжя. Крім того, на місці аварії перебувають співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичні працівники.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою.