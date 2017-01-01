Смертельна пожежа: суд відсторонив від посади директора табору «Вікторія»

Керівника дитячого закладу підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки

У вівторок, 28 листопада, Приморським районним судом задоволено клопотання прокуратури Одещини про відсторонення від займаної посади директора табору «Вікторія». Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Керівника дитячого закладу підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки – загибель трьох дітей



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Табір «Вікторія» після пожежі

Керівника дитячого закладу підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки

У вівторок, 28 листопада, Приморським районним судом задоволено клопотання прокуратури Одещини про відсторонення від займаної посади директора табору «Вікторія». Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Керівника дитячого закладу підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки – загибель трьох дітей під час пожежі у таборі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Прокуратура надалі відстоюватиме принципову та послідовну позицію у суді – підозрюваний директор дитячого закладу має перебувати під вартою без права на заставу. Оскільки, враховуючи тяжкість наслідків злочину – загибель людей, визначення альтернативи не може бути виправдане станом здоров’я підозрюваного.

Нагадаємо, 16 вересня в Одесі сталася пожежа в дитячому оздоровчому таборі «Вікторія».

Вогонь повністю знищив один з дерев'яних корпусів. У момент загоряння там перебувало 42 дитини.

Під час проведення пошукових робіт та розбирання конструкцій знищеної вогнем будівлі на місці пожежі були виявлені тіла двох загиблих дітей. Ще одна дитина пропала без вісти. Згодом на місці пожежі було знайдено фрагмент тіла, поліція офіційно повідомила про трьох загиблих. За даними Уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, загинули 8-річна Софійка, 9-річна Настя та 12-річна Сніжана.

Як повідомили у ДСНС, на території табору «Вікторія» є і гідрант, і пожежна водойма, проте води для гасіння там не виявилося.

Генпрокурор Юрій Луценко 20 вересня заявив, що основна версія слідства – керівництво дитячого табору шукало приватну «протипожежну» фірму, яка дасть більший «відкат».