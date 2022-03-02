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    Сміливці у Херсоні вийшли до танків окупантів з українськими прапорами

    Сміливці у Херсоні вийшли до танків окупантів з українськими прапорами

    Російські військові знімають українські прапори з адміністративних будівель

    Сміливець у Херсоні на площі Свободи вийшов до танків з українськими прапорами в скандував «Слава Україні!». Про це свідчать відеоролики з мережі .

    Між тим, міський голова Херсона Ігор Колихаєв заявляє про загрозу гуманітарної катастрофи в місті. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Прошу скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати «зелений коридор» для вивезення поранених та вбитих, провезення до міста медикаментів та продуктів харчування. Без цього місто загине!» – наголосив мер.

    Нагадаємо, в Україні сьомий день повномасштабної війни України з Росією. Найбільш складна ситуація нині спостерігається окрім Херсона в Харкові, Маріуполі і на Сумщині.

    Теги: Херсон місто окупація
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    Сміливці у Херсоні вийшли до танків окупантів з українськими прапорами