На порозі гуманітарної катастрофи. Мер Херсона попросив «зеленого коридору»

Ігор Колихаєв звернувся за допомогою до журналістів усіх рівнів

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян. Про це сьогодні він написав у Facebook.

«До всіх ЗМІ – херсонських, обласних, всеукраїнських, світових! Усіх журналістів, які мене знають, котрі люблять Херсон, вболівають за його долю, ПРОШУ скористатися силою своєї четвертої влади та допомогти нам отримати «зелений коридор» для вивезення поранених та вбитих, провезення до міста медикаментів та продуктів харчування. Без цього місто загине!» – наголосив мер.

Він додав, що розраховує на дружню участь журналістів та їх зв'язки не лише з українськими, а й із світовими політиками.

«Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!» –закликав Ігор Колихаєв.

Згодом голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив у Facebook, що близько 12 години дня у Херсоні невідомі особи на автобусах через гучномовець закликають людей вийти на вулицю. Вони роблять це під виглядом безкоштовної роздачі хліба.

«Повідомляємо, що обласна та місцева влада не проводить подібних акцій. Це може бути провокація окупантів», – додав Лагута.

Як повідомляв «Главком», у міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ.

«Найскладніше домовлятися з росіянами про «зелені коридори». Пам’ятаємо Волноваху, пам’ятаємо інші менш відомі населені пункти. Росіяни намагаються використовувати наших мирних мешканців, котрі хочуть виїхати з територій, що знаходяться на межі гуманітарних катастроф, як заручників та живий щит. З свого боку ми робимо все необхідне, щоб вивезти мирне населення. Усе, що спостерігаємо протягом останніх днів, говорить про початок геноцидної кампанії з боку Росії», – сказав він.

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.