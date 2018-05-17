Снайпер бойовиків застрелив на Донбасі українського бійця

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Загиблий 41-річний Сергій Гундер

Загиблий Сергій Гундер пішов на фронт добровольцем

У середу, 16 травня, в зоні операції Об'єднаних сил, від кулі снайпера, що потрапила в серце, загинув 41-річний Сергій Гундер з позивним Татарин.

Військовослужбовець 9-ї роти 93-ї окремої механізованої бригади був мешканцем Івано-Франківська, повідомляє «Галицький кореспондент».

Сергій Гундер народився в Харкові, останні 10 років жив в Івано-Франківську. На фронт пішов добровольцем, з січня 2015 служив у 93-ї ОМБр, брав участь у боях в Пісках, 25.12.2015 року отримав важке поранення в руку під час розвідки, отримав інвалідність II групи. Після демобілізації підписав контракт.

Також був активним учасником волонтерської організації «Галицькі леви». У нього залишилися мати в Харкові, дружина і дочка в Драгомирчанах, і двоє дітей від першого шлюбу в Надвірній, зазначає видання.

Нагадаємо, на Полтавщині у середу, 16 травня, пройшли похорони військовослужбовця Олега Бокоча, який загинув на Донбасі.