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    На Полтавщині попрощаються із загиблим на Донбасі військовим медиком

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    Олег Бокоч
    Twitter Галини Цегельник
    Олег Бокоч

    У Свято-Миколаївському храмі міста Кобеляки відбудеться поминальна панахида

    На Полтавщині у середу, 16 травня, пройдуть похорони військовослужбовця Олега Бокоча, який загинув на Донбасі.

    Про це повідомляється на сайті Кобеляцької райдержадміністрації.

    «16 травня о 13:00 годині в Свято-Миколаївському храмі міста Кобеляки відбудеться поминальна панахида та церемонія прощання з військовослужбовцем Олегом Бокочем, який загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, Бокоч проходив службу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, був медиком. Він загинув у Авдіївці під час обстрілу, намагаючись витягти пораненого військового із зони обстрілу.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби, 15 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії активізувались після 16:00 та тривали на всіх напрямках.

    Один український захисник загинув, ще двох було поранено та оперативно евакуйовано до шпиталю.

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