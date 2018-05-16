На Полтавщині попрощаються із загиблим на Донбасі військовим медиком

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У Свято-Миколаївському храмі міста Кобеляки відбудеться поминальна панахида

На Полтавщині у середу, 16 травня, пройдуть похорони військовослужбовця Олега Бокоча, який загинув на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті Кобеляцької райдержадміністрації.

«16 травня о 13:00 годині в Свято-Миколаївському храмі міста Кобеляки відбудеться поминальна панахида та церемонія прощання з військовослужбовцем Олегом Бокочем, який загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил», - говориться у повідомленні.

Як відомо, Бокоч проходив службу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, був медиком. Він загинув у Авдіївці під час обстрілу, намагаючись витягти пораненого військового із зони обстрілу.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 15 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною. Бойові дії активізувались після 16:00 та тривали на всіх напрямках.

Один український захисник загинув, ще двох було поранено та оперативно евакуйовано до шпиталю.