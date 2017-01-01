Собчак запропонувала Навальному стати її довіреною особою на виборах

Ксенія Собчак висловилася проти бойкоту виборів, до якого закликав Навальний

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах. Про це вона написала у своєму Instagram. Собчак висловилася проти бойкоту виборів, до якого закликав Навальний, вважаючи, що серйозного зниження явки він не дасть. «Вибори – як і раніше єдиний спосіб щось



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Олексій Навальний та Ксенія Собчак

Ксенія Собчак висловилася проти бойкоту виборів, до якого закликав Навальний

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Собчак висловилася проти бойкоту виборів, до якого закликав Навальний, вважаючи, що серйозного зниження явки він не дасть.

«Вибори – як і раніше єдиний спосіб щось змінити. А їх бойкот неефективний і шкідливий метод. Він не тільки не зменшить явку, але збільшить відсотки Путіна. І дозволить йому отримати бажані 70%. Я розумію, як зараз прикро і важко Олексію, але спільна справа важливіше. Тому я продовжую закликати всі демократичні опозиційні сили до об'єднання. І в разі моєї реєстрації пропоную Олексію Навальному стати моєю довіреною особою», - написала Собчак.

Як відомо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року. Напередодні процедуру висунення вже пройшла Ксенія Собчак – вона піде на вибори від партії «Громадянська ініціатива».