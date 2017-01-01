У Росії Центрвиборчком відмовився зареєструвати Навального кандидатом у президенти

Причина відмови - незнята судимість у Навального

Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії, передає «Дождь». Члени ЦВК назвали причиною відмови невідповідність Навального вимогам федерального закону про вибори президента Росії. Мова йде про наявність у нього непогашеної судимості за тяжкою статтею КК РФ.



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Олексій Навальний

Причина відмови - незнята судимість у Навального

Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії, передає «Дождь».

Члени ЦВК назвали причиною відмови невідповідність Навального вимогам федерального закону про вибори президента Росії. Мова йде про наявність у нього непогашеної судимості за тяжкою статтею КК РФ.

«Робоча група підійшла до розгляду цих документів найретельнішим чином», — сказав член ЦВК Борис Ебзєєв. Він підкреслив, що 8 лютого 2017 року Навальний був засуджений Ленінським районним судом міста Кірова на п'ять років умовно. «Злочин, який було інкриміновано Олексію Анатолійовичу Навальному (стаття 160 КК РФ), вважається тяжким», — підкреслив Ебзєєв. Тому ЦВК не може зареєструвати Навального кандидатом у президенти.

У свою чергу голова ЦВК Елла Памфілова зазначила, що до документів Навального не було жодних претензій. 12 членів ЦВК проголосували за відмову у реєстрації Навального, один утримався через «конфлікт інтересів».

Перед цим Навальний виступив перед членами ЦВК і заявив, що комісія і при попередньому голові Володимира Чурові, і при Еллі Памфіловій «являє собою одне і те ж».

Політик підкреслив, що довів сфальсифікованість свого вироку в Європейському суді з прав людини, а його участь у виборах дозволяється Конституцією Росії.

Глава ЦВК у відповідь на це закликала Навального «не монополізувати право на переконання» і помітила, що він не єдиний опозиційний політик в Росії.

«Яке відношення ми (ЦВК - ред.) маємо до вашої судимості?», — відповіла Памфілова Навальному. У свою чергу політик зазначив, що ЦВК — самостійний орган, який приймає самостійні рішення. ЦВК, за словами Навального, повинен сприймати всі факти, в тому числі і те, що ЄСПЛ визнав вирок Навальному незаконним. У відповідь Памфілова помітила, що Навальний «збирає гроші та обдорює молодь». При цьому вона визнала, що у Навального «багато прихильників» і додала, що його образи її «не зачіпають».

Олексій Навальний в свою чергу вже оголосив про «страйк виборців»:

«Ми будемо розгортати велику загальнонаціональну кампанію по страйку яка буде в себе включати не тільки агітацію проти виборів, але і спостереження, контроль за явкою. Ми, безумовно, будемо оскаржувати це всюди, і в Конституційному суді і всюди. Але ми розуміємо, що це частина однієї системи, тому - страйки виборців», - зазначив він.

Зазначимо, що Навальний подав документи для реєстрації кандидатом напередодні, 24 грудня.

Раніше в російському ЦВК вже попереджали, що Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимості. Сам політик намагався опротестувати цю заборону.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року. Напередодні процедуру висунення вже пройшла Ксенія Собчак – вона піде на вибори від партії «Громадянська ініціатива».