Соціальну допомогу в Україні отримують понад 21 мільйон сімей



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Понад 1,1 млн сімей надається державна допомога при народженні (усиновленні) дитини

На державні програми соціального захисту та соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення в 2018 році виділено 137 млрд гривень

Державну соціальну підтримку в Україні отримує 21,1 млн сімей, що становить 38% від усіх сімей України, що мають дітей до 18 років (5,6 млн сімей).

Відповідну інформацію озвучили на міжнародній конференції «Універсальні грошові виплати та виплати сім’ям з дітьми» у Женеві (Швейцарія) заступник міністра соціальної політики України Лариса Попова та гендиректор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Віталій Музиченко, йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Зазначається, що кількість сімей, в яких виховуються діти до 18 років - 5,6 млн, а загальна кількість дитячого населення складає 7,6 млн дітей.

На державні програми соціального захисту та соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення в 2018 році виділено 137 млрд гривень (в тому числі на виплату соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям - 52,4 млрд грн) або 13,8% від загальної суми видатків Державного бюджету України в 2018 році.

В Україні понад 1,1 мільйонам сімей надається державна допомога при народженні (усиновленні) дитини.

Загальний розмір допомоги при народженні (усиновленні) дитини становить 41280 гривень.

Допомога надається для створення належних умов для утримання дитини протягом перших трьох років його життя і виплачується одному з батьків по частинах.

«Незважаючи на те, що програма носить категоричний характер і спрямована на охоплення всіх дітей у віці від 0 до 3 років, вона впливає на зниження рівня бідності саме сімей з дітьми. Наприклад, у 2017 році 61,4 відсотка посібників отримали сім’ї, дохід яких був нижчим за фактичний прожитковий мінімум», - пояснюють у Мінсоцполітики.

Як відомо, в Україні у 2018 році з початку роботи проекту 113 тисяч породіль отримали «пакунки малюка».

Програма, якою запроваджено надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» сім’ям, в яких народилася дитина, стартувала 1 вересня 2018 року.

Наприкінці січня міністр соціальної політики заявив, що бебі-бокси з лютого стануть більшими.