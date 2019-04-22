Соцмережу вразило селфі волонтера з горилами, які «стоять як люди»
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Розсилка
Волонтер з боротьби із браконьєрством Матьє Шамаву сфотографував себе на роботі, зробивши селфі на фоні місцевих горил
У Демократичній Республіці Конго волонтер національного парку Вірунга зробив дуже вдале селфі із горилами, на якому вони стоять зовсім як люди.
Відповідне фото опубліковане у Facebook.
Волонтер з боротьби із браконьєрством Матьє Шамаву сфотографував себе на роботі, зробивши селфі на фоні місцевих горил.
На кадрі видно, що поблизу чоловіка стоять дві горили на задніх лапах, а їхні пози дуже схожі на людські.
Своє фото волонтер підписав лаконічно: «Просто ще один день на роботі».
Нагадаємо, у Таїланді робітники бурової платформи врятували собаку, який опинився у морі за 220 км від берега.