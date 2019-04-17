У Таїланді врятували з моря собаку, який опинився за 220 км від берега (фото)



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Собаці дали ім'я «Бун Род», що означає «Той, хто вижив» Фото: Facebook Vitisak Payalaw

Працівники бурової платформи вважають, що собака міг опинитися так далеко від берега, випавши з рибальського човна

У Таїланді робітники бурової платформи врятували собаку, який опинився у морі за 220 км від берега.

Про це повідомляє Sky News.

Один з робітників, Вітісак Пайалвау, написав у Facebook, що тварину помітили у воді поруч з платформою. Собака чіплявся за опорну конструкцію під палубою, не гавкав та не скавчав.

Робітники спустили мотузку, зуміли обв'язати її навколо шиї тварини та витягти її на платформу. Собаку нагодували, відмили від солоної води і дали відпочити. Після того передали захисникам тварин у порту.

Вітісак Пайалвау зауважив, що собаці пощастило, що море було спокійним, бо якби були хвилі, то працівники навряд чи його помітили. Тварині дали ім'я «Бун Род», що означає «Той, хто вижив».

Працівники бурової платформи вважають, що собака міг опинитися так далеко від берега, випавши з рибальського човна.

Раніше повідомлялося, що у Львові врятували цуценя хаскі завдяки донорській крові. Нещодавно в місті запрацював перший в країні банк крові для тварин.

Джерело: ТСН