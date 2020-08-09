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    Сьогодні частину України накриють дощі з грозами

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    У неділю на території західних областей України очікуються грозові дощі - Сьогодні частину України накриють дощі з грозами
    У неділю на території західних областей України очікуються грозові дощі

    У столиці денна температура становитиме до +28 градусів

    У неділю, 9 серпня, на території західних областей України очікуються грозові дощі, максимальна температура повітря складе +33 градуси.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Так, на заході середня денна температура складе +26...+28 градусів, а нічна - до +15...+14. На півночі вдень очікується від +25 до +27, а вночі - від +15 до +17.

    На сході +27..+29 вдень і +16...+18 вночі. На півдні вдень + 30...+33, а вночі - +19...+21. У центральних областях +27...+29 вдень і +15...+17 вночі.

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    У Києві в неділю без опадів, температура вдень очікується від 26 до 28 градусів тепла, вночі - до +16...18.

    До слова, через негоду у парку «Тузловські лимани» загинули сотні рідкісних птахів.

    прикордонники прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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