Окупанти на Донеччині відкрили зі свого боку КПВВ «Новотроїцьке-Оленівка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після перетину лінії розмежування з обох боків потрібно проходити двотижневу самоізоляцію

У Держприкордонслужбі нагадали, що в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у свої списки

Окупанти почали пропускати на тимчасово окуповану територію людей через КПВВ «Новотроїцьке – Оленівка». Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Сьогодні окупанти відновили пропуск осіб на тимчасово окуповану територію у пункті пропуску «Новотроїцьке – Оленівка», - повідомили у пресслужбі.

Водночас в Держприкордонслужбі нагадали, що в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у свої списки.

Після перетину лінії розмежування з обох боків потрібно проходити двотижневу самоізоляцію.

Як повідомлялося, українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ «Новотроїцьке» щоденно, однак, суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці.

Рятувальники ДСНС облаштували тимчасовий намет для проживання людей, що застрягли на КПВВ «Новотроїцьке» через блокування бойовиками КПВВ «Оленівка». У наметах усе облаштовано із дотриманням карантинних норм. Станом на четвер у наметах перебуває 14 осіб, деякі з них знаходяться на КПВВ ще з 13 липня. Більшість цих людей — жителі ОРДО, які приїжджали до контрольованих українською владою міст у справах, а тепер не можуть повернутися до своїх домівок.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я.