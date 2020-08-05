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    Синоптик про погоду у найближчі дні: сухо, сонячно і спекотно

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    Синоптик про погоду у найближчі дні: сухо, сонячно і спекотно

    На вихідних у столиці температура повітря дещо знизиться

    У найближчі дні погода в Україні буде спекотною, опадів не очікується. Лише в деяких регіонах можливі дощі з грозами.

    Синоптик Наталка Діденко прогнозує дощі уздовж північного кордону - Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська і Сумська області.

    Температура повітря в Україні буде високою: +28 +33 градуси, на півдні і на сході місцями до +35 градусів.

    У Києві в четвер буде сухо і сонячно. Температурою повітря +30 +32 градуси.

    «Вихідними у Києві градуси трохи спустяться вниз, до більш комфортних, +25+27. Дощів поки що не видно», - додала синоптик.

    Раніше синоптики повідомили, що цього тижня в Україну повертається спека

    прогноз погоди спека повітря Наталка Діденко
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