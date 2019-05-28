Сьогодні пройде ЗНО з англійської мови



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Після аудіювання абітурієнти зможуть виконувати завдання наступних частин тестування у довільному порядку

На виконання завдань частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» буде відведено 30 хвилин

У вівторок, 28 травня, понад 96 тисяч осіб упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з англійської мови.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зазначається, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

«Учасники розпочнуть роботу в тестовому зошиті із завдань частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», - розповіли в УЦОЯО.

Як повідомляється, інструктор запропонує абітурієнтам прослухати фрагмент аудіозапису та перевірити якість звуку. Якщо всі учасники тестування підтвердять задовільну якість звуку, один із них поставить підпис в аудиторному протоколі. Якщо хтось з абітурієнтів матиме зауваження до якості відтворення запису, він має піднести руку й повідомити про проблему інструкторові. Інструктор здійснить передбачені відповідною інструкцією заходи для забезпечення якісного звуку під час тестування.

На виконання завдань частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» буде відведено 30 хвилин, розповіли в УЦОЯО. Учасникам запропонують прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин кожний. Запис кожного з блоків фрагментів тексту буде повторено двічі. У записі передбачені паузи різної тривалості, про які буде інформувати диктор на аудіозаписі. Ці паузи дозволять ознайомитися з формулюваннями тестових завдань і виконати їх у тестовому зошиті. Після прослуховування всіх записів учасникам тестування буде також надано час (до 5 хвилин) для перенесення відповідей на тестові завдання з аудіювання в бланк А.

«Після виконання завдань цієї частини сертифікаційної роботи абітурієнти зможуть виконувати завдання наступних частин у довільному порядку», - заявили в УЦОЯО.

Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

Нагадаємо, 30 травня відбудеться тестування ЗНО з фізики, 4 червня - з історії України, 6 червня - з біології, 11 червня - з географії, 13 червня - з хімії.