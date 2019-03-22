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    Сьогодні суд в Росії оголосить вирок Грибу

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    <p>У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності, підсудний заперечує звинувачення</p> - Сьогодні суд в Росії оголосить вирок Грибу

    У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності, підсудний заперечує звинувачення

    Напередодні під час дебатів сторін сторона обвинувачення попросила суд про шість років ув’язнення для Гриба

    Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону у п’ятницю, 22 березня, оголосить вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого в Росії у сприянні терористичній діяльності.

    Початок засідання очікується о 10:00 за київським часом.

    Напередодні під час дебатів сторін сторона обвинувачення попросила суд про шість років ув’язнення для Гриба.

    Суд продовжував розглядати справу Гриба попри його погане самопочуття.

    19-річний Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

    Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північнокавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

    22 березня під час судового засідання Гриб виступив зі своїм останнім словом.

    Джерело: Радіо Свобода

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