Політв'язень Павло Гриб виступив з останнім словом у російському суді



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Судові дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба (на фото), Ростов-на-Дону, Росія, 21 березня 2019 року Фото: Громадське

Суд оголосить рішення у справі Павла Гриба 22 березня об 11 годині

Український політв'язень Павло Гриб, обвинувачений у схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, виступив зі своїм останнім словом у Ростові-на-Дону. Про це повідомляє журналістка Громадського із зали суду.

«Уперше мені випадає така нагода сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розказати все, як було насправді», — сказав Гриб.

У своєму останньому слові Гриб не визнав обвинувачень, бо вони від Федеральної служби безпеки — «вони бандити та вбивці». А також зазначив, що «ніхто не мав підстав гадати, що Білорусь, наче стороння, є небезпечною насправді».

Павло побажав усім українським патріотам з гідністю пройти полон — «по правді й совісті». А наприкінці сказав «Слава Україні!» та «Слава українській нації!», зазначила журналістка.

Суд оголосить рішення у справі 22 березня об 11 годині.

Зазначимо, що на судових дебатах у справі українського політв'язня Павла Гриба прокурори просили для українця 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, сьогодні батько Павла Ігор Гриб повідомив, що стан здоров’я українського політв’язня Павла Гриба погіршився.

За його словами, сьогодні на судових дебатах Павлу знову викликали швидку, але суд в черговий раз не звернув уваги на його стан, і після уколу судове засідання продовжилося.

Сторона обвинувачення попросила для Гриба шість років колонії загального режиму.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що Грибу необхідна термінова операція.

Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. ФСБ РФ звинувачує затриманого громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.

Джерело: Громадське