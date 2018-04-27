Сьогодні в Черкасах пройде мітинг фермерів проти земельного рейдерства

Черкаські аграрії проситимуть НАБУ відмінити незаконний конкурс

Сьогодні о 12:00 в Черкасах на вулиці Смілянській,131 пройде мітинг фермерів проти земельного рейдерства. Фермери звинувачують чиновників Черкаського Госгеокадастра в тому, що вони провели незаконний конкурс, відібрали їх землю. Днями вони звернулися в НАБУ з вимогою скасувати незаконний конкурс. Крім того, фермери мають намір