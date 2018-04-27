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    Сьогодні в Черкасах пройде мітинг фермерів проти земельного рейдерства

    Черкаські аграрії проситимуть НАБУ відмінити незаконний конкурс
    Сьогодні о 12:00 в Черкасах на вулиці Смілянській,131 пройде мітинг фермерів проти земельного рейдерства. Фермери звинувачують чиновників Черкаського Госгеокадастра в тому, що вони провели незаконний конкурс, відібрали їх землю. Днями вони звернулися в НАБУ з вимогою скасувати незаконний конкурс. Крім того, фермери мають намір
    • 27 Квiтня, 07:43
    • Розсилка

    Черкаські аграрії проситимуть НАБУ відмінити незаконний конкурс

    Сьогодні о 12:00 в Черкасах на вулиці Смілянській,131 пройде мітинг фермерів проти земельного рейдерства.

    Фермери звинувачують чиновників Черкаського Госгеокадастра в тому, що вони провели незаконний конкурс, відібрали їх землю.

    Днями вони звернулися в НАБУ з вимогою скасувати незаконний конкурс.

    Крім того, фермери мають намір домагатися звільнення Олександра Колотіліна - в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також керівництва Черкаського Госгеокадастра і керівника ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Петра Добровольського, повідомили організатори.

    НАБУ Черкаси конкурс аграрії
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