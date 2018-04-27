Сьогодні в Черкасах пройде мітинг фермерів проти земельного рейдерства
- 27 Квiтня, 07:43
-
Розсилка
Черкаські аграрії проситимуть НАБУ відмінити незаконний конкурс
Сьогодні о 12:00 в Черкасах на вулиці Смілянській,131 пройде мітинг фермерів проти земельного рейдерства.
Фермери звинувачують чиновників Черкаського Госгеокадастра в тому, що вони провели незаконний конкурс, відібрали їх землю.
Днями вони звернулися в НАБУ з вимогою скасувати незаконний конкурс.
Крім того, фермери мають намір домагатися звільнення Олександра Колотіліна - в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також керівництва Черкаського Госгеокадастра і керівника ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Петра Добровольського, повідомили організатори.