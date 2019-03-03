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    Сьогодні в Естонії відбудуться чергові парламентські вибори

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    Сьогодні в Естонії відбудуться чергові парламентські вибори

    Виборчі дільниці будуть відкриті з 9:00 до 20:00

    У неділю, 3 березня, в Естонії відбудуться чергові парламентські вибори, повідомляє Reuters.

    Виборчі дільниці будуть відкриті з 9:00 до 20:00, проголосувати можна за паспортом, ідентифікаційною ID-карткою чи водійським посвідченням.

    Право голосу мають 958 571 громадян Естонії у віці старше 18 років, і 39,3% з них вже проголосували - прийшли заздалегідь на виборчі дільниці чи віддали свій голос через інтернет.

    У жовтні 2005 року Естонія першою в світі провела вибори, на яких виборці могли проголосувати через інтернет. Влада розраховувала, що інтернет-голосування допоможе вирішити проблему низької явки, підвищить доступ людей з інвалідністю та приверне до виборів молодь.

    Вибори через інтернет починаються за десять днів до дня голосування, а у виборців є сім днів для прийняття рішення. Інтернет-голосування закінчується за кілька днів до традиційного голосування на виборчій дільниці - ввечері у середу.

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    Інтернет-виборець впродовж семи днів може переголосувати скільки завгодно разів - зараховується лише останнє рішення. І все одно він може прийти на дільницю і заповнити паперовий бюлетень. У такому разі результат його інтернет-голосування анулюється.

    До складу однопалатного парламенту Естонії - Рійгікогу (ест. Riigikogu) - входить 101 депутат. Депутати парламенту обирають президента Республіки, який є номінальною фігурою. Повноту влади має прем'єр-міністр, яким стає лідер партії, яка перемогла на виборах, або ж лідер парламентської коаліції.

    У цьому році за мандати змагаються 1084 кандидати, які представляють десять партій, а також 15 незалежних кандидатів. Для потрапляння в парламент партії необхідно подолати 5% виборчий бар'єр.

    Основна боротьба розгорнеться між правлячою проросійською партією «Центр» на чолі з прем'єр-міністром Юрі Ратасом і опозиційної прозахідною «Партією Реформ». Опитування громадської думки дають цим політсилам по 24-28% голосів виборців.

    Третє місце отримає ультраправа партія EKRE, яка виступає проти імміграції, їй пророкують 17% голосів.

    Шанси потрапити до парламенту також є у двох партій, що входять до правлячої коаліції разом із «Центром» - Соціал-демократів і консервативної партії «Вітчизна». Вони наберуть по 10%.

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