Сьогодні в Естонії відбудуться чергові парламентські вибори



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Виборчі дільниці будуть відкриті з 9:00 до 20:00

У неділю, 3 березня, в Естонії відбудуться чергові парламентські вибори, повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці будуть відкриті з 9:00 до 20:00, проголосувати можна за паспортом, ідентифікаційною ID-карткою чи водійським посвідченням.

Право голосу мають 958 571 громадян Естонії у віці старше 18 років, і 39,3% з них вже проголосували - прийшли заздалегідь на виборчі дільниці чи віддали свій голос через інтернет.

У жовтні 2005 року Естонія першою в світі провела вибори, на яких виборці могли проголосувати через інтернет. Влада розраховувала, що інтернет-голосування допоможе вирішити проблему низької явки, підвищить доступ людей з інвалідністю та приверне до виборів молодь.

Вибори через інтернет починаються за десять днів до дня голосування, а у виборців є сім днів для прийняття рішення. Інтернет-голосування закінчується за кілька днів до традиційного голосування на виборчій дільниці - ввечері у середу.

Інтернет-виборець впродовж семи днів може переголосувати скільки завгодно разів - зараховується лише останнє рішення. І все одно він може прийти на дільницю і заповнити паперовий бюлетень. У такому разі результат його інтернет-голосування анулюється.

До складу однопалатного парламенту Естонії - Рійгікогу (ест. Riigikogu) - входить 101 депутат. Депутати парламенту обирають президента Республіки, який є номінальною фігурою. Повноту влади має прем'єр-міністр, яким стає лідер партії, яка перемогла на виборах, або ж лідер парламентської коаліції.

У цьому році за мандати змагаються 1084 кандидати, які представляють десять партій, а також 15 незалежних кандидатів. Для потрапляння в парламент партії необхідно подолати 5% виборчий бар'єр.

Основна боротьба розгорнеться між правлячою проросійською партією «Центр» на чолі з прем'єр-міністром Юрі Ратасом і опозиційної прозахідною «Партією Реформ». Опитування громадської думки дають цим політсилам по 24-28% голосів виборців.

Третє місце отримає ультраправа партія EKRE, яка виступає проти імміграції, їй пророкують 17% голосів.

Шанси потрапити до парламенту також є у двох партій, що входять до правлячої коаліції разом із «Центром» - Соціал-демократів і консервативної партії «Вітчизна». Вони наберуть по 10%.