Загальні вибори в Боснії і Герцеговині мають пройти 7 жовтня
- Сьогодні, 21:15
-
Розсилка
Невирішеним є питання процедури голосування в Федерації Боснії і Герцеговини
Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини заявила про те, що 7 жовтня в країні пройдуть загальні вибори. Так виборці повинні будуть обрати хорватського, сербського і боснійського членів тристороннього офісу президента, а також членів нижньої палати загальнонаціонального парламенту БіГ.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Окрім того, 7 жовтня будуть вибрані президенти і члени парламентів двох складових частин Боснії і Герцеговини – Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини.
Однак і на сьогодні чітко не врегулювано питання щодо процедури голосування у верхню палату парламенту Федерації Боснії і Герцеговини. Неможливість провести вибори до цього органу поставить під питання функціонування всіх інституцій БіГ.
Раніше про необхідність якомога швидше вирішити дану ситуацію говорили і представники ЄС.
Нагадаємо, раніше Республіка Сербська, яка є частиною держави Боснія і Герцеговина (БіГ), проголосила себе військово нейтральною.