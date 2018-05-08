Загальні вибори в Боснії і Герцеговині мають пройти 7 жовтня

Невирішеним є питання процедури голосування в Федерації Боснії і Герцеговини

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини заявила про те, що 7 жовтня в країні пройдуть загальні вибори. Так виборці повинні будуть обрати хорватського, сербського і боснійського членів тристороннього офісу президента, а також членів нижньої палати загальнонаціонального парламенту БіГ. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Окрім



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Невирішеним є питання процедури голосування в Федерації Боснії і Герцеговини

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини заявила про те, що 7 жовтня в країні пройдуть загальні вибори. Так виборці повинні будуть обрати хорватського, сербського і боснійського членів тристороннього офісу президента, а також членів нижньої палати загальнонаціонального парламенту БіГ.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окрім того, 7 жовтня будуть вибрані президенти і члени парламентів двох складових частин Боснії і Герцеговини – Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини.

Однак і на сьогодні чітко не врегулювано питання щодо процедури голосування у верхню палату парламенту Федерації Боснії і Герцеговини. Неможливість провести вибори до цього органу поставить під питання функціонування всіх інституцій БіГ.

Раніше про необхідність якомога швидше вирішити дану ситуацію говорили і представники ЄС.

Нагадаємо, раніше Республіка Сербська, яка є частиною держави Боснія і Герцеговина (БіГ), проголосила себе військово нейтральною.