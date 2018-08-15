Сьогодні в Івано-Франківську прощатимуться зі Степаном Пушиком
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Розсилка
Прощання відбудеться 15 серпня з 10 до 12 години
Попрощатися з відомим українським письменником, професором Степаном Пушиком можна буде у фойє Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську.
Прощання відбудеться 15 серпня з 10 до 12 години. Вхід у фойє з вулиці Шевченка.
Нагадаємо, Степан Пушик помер у ніч на 14 серпня.
Повідомив про смерть Степана Пушика в мережі Facebook його син Тарас.
Степан Григорович Пушик народився 26 січня 1944 р. в селі Вікторів Галицького району Івано-Франківської області – український письменник, літературознавець, фольклорист, журналіст, громадсько-культурний і політичний діяч, кандидат філологічних наук, професор Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.
Лауреат державної премії ім. Т. Шевченка, премій ім. В. Стефаника, П. Чубинського, Мирослава Ірчана, О. Копиленка, Міжнародної літературної премії імені Воляників-Швабінських Українського Вільного Університету в Нью-Йорку. Член Спілки письменників України та Українського ПЕН-клубу.
Заслужений діяч мистецтв України. Степан Пушик – автор одного з найбільших щоденників у світі. Цей щоденник налічує близько 300 томів, у кожному з яких є до 200 сторінок.
Був депутатом Верховної та обласної рад.