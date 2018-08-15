Сьогодні в Івано-Франківську прощатимуться зі Степаном Пушиком



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Степан Пушик

Прощання відбудеться 15 серпня з 10 до 12 години

Попрощатися з відомим українським письменником, професором Степаном Пушиком можна буде у фойє Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську.

Прощання відбудеться 15 серпня з 10 до 12 години. Вхід у фойє з вулиці Шевченка.

Нагадаємо, Степан Пушик помер у ніч на 14 серпня.

Повідомив про смерть Степана Пушика в мережі Facebook його син Тарас.