Сьогодні в Україні розпочинається реєстрація на пробне ЗНО

Участь у пробному ЗНО є однією зі складових підготовки до тестування

Реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочнеться 9 січня і триватиме до 31 січня 2018 року. Як і в попередні роки, пробне ЗНО проводитиметься з метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу учасників



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Випускники здають ЗНО

Участь у пробному ЗНО є однією зі складових підготовки до тестування

Реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочнеться 9 січня і триватиме до 31 січня 2018 року.

Як і в попередні роки, пробне ЗНО проводитиметься з метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу учасників до пункту тестування та робочого місця, повідомляє портал Освіта.

Участь у пробному ЗНО є однією зі складових підготовки до тестування. Завдання, що створюються у формі предметних тестів, відповідатимуть програмам зовнішнього оцінювання, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт, а процедура проведення є наближеною до процедури проведення основного ЗНО.

Зареєструватись для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Кожен зареєстрований учасник зможе взяти участь у пробному ЗНО з української мови та літератури (24 березня), а також у одному із запропонованих предметів за вибором (31 березня): історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької або французької мов.

Пробні тести з біології, географії, історії України, математики, фізики і хімії, з урахуванням реєстраційних даних учасників, можуть бути перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Вартість одного тестування для одного учасника кожний регіональний центр оцінювання якості освіти визначатиме окремо. Цю інформацію буде розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Як повідомляв «Главком», у 2018 році люди з порушенням зору зможуть пройти ЗНО з використанням завдань, надрукованих шрифтом Брайля.