Сонце, якого ви ще не бачили: оприлюднено нові фото
Американські астрофотографи об'єднали понад 90 000 тис. фото з телескопа, щоб отримати найчіткіше зображення сонця
Американські астрофотографи Ендрю Маккарті та Джейсон Гензель об'єднали 90 тис. фотографій сонця, зроблених за допомогою телескопа, щоб отримати зображення високої чіткості.
Переглянути зображення небесного тіла можна тут
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