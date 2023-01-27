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SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink
SpaceX вивела на орбіту відразу рекордну кількість нових супутників Starlink
фото з відкритих джерел

Вдалося вивести на орбіту 56 супутників загальною вагою 17,4 тонни

Американська компанія SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink. Про це повідомляє space.com.

Компанія SpaceX відзначилася черговою рекордною місією – ракета Falcon 9 вивела на орбіту найважчий для себе вантаж загальною вагою 17,4 тонни, доставивши в космос відразу 56 нових супутників Starlink. Ракета стартувала з мису Канаверал.

«Виведення 56 супутників Starlink підтверджено», – йдеться у Twitter-публікації.

Запуск відбувся в четвер о 04:32 за часом Східного узбережжя США  зі стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді.

Через 19 хвилин після старту супутники Starlink відокремилися від другого ступеня ракети і вийшли на штатну орбіту.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовувався вже вдев'яте, через дев'ять хвилин здійснив вертикальну керовану посадку на морську платформу в Атлантиці.

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX мало підняти з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах.

Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до шести мільйонів доларів під час запусків.

До слова, у США, з мису Канаверал на ракеті Falcon-9 запустили український супутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці Київського політехнічного інституту імені Сікорського.

Теги: космос SpaceX ракета

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