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    Сотні моржів несподівано з’явилися на Алясці

    • Сьогодні, 08:39
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    Press Assotiation

    Раніше в цих місцях можна було помітити тільки одного-двох моржів

    В штаті Аляска (США) поблизу селища Порт-Хейден зафіксували небувале скупчення моржів.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Кілька тижнів тому президент племінної ради Порт-Хейдена Джон Крістенсен-молодший виявив пару сотень морських тварин, які відпочивали на пляжі поблизу. А потім в 32 км від селища була помічена група моржів, яка складалася приблизно з тисячі особин.

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    Press Assotiation

    Це незвично, тому що раніше в цих місцях можна було помітити тільки одного-двох моржів.

    Біолог Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США Джоел Гарліч-Міллер повідомив, що раніше даний вид проводив літо в 200 км від Порт-Хейдена на березі Брістольської затоки. Можливо, тварини підійшли досить близько до селища, шукаючи нові місця для годівлі.

    Нагадаємо, в уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати в Україні. Відтепер лось європейський належить до червонокнижних тварин.

    Джерело: Моя планета

    США тварини
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