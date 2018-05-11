Сотні моржів несподівано з’явилися на Алясці
- Сьогодні, 08:39
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Раніше в цих місцях можна було помітити тільки одного-двох моржів
В штаті Аляска (США) поблизу селища Порт-Хейден зафіксували небувале скупчення моржів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Кілька тижнів тому президент племінної ради Порт-Хейдена Джон Крістенсен-молодший виявив пару сотень морських тварин, які відпочивали на пляжі поблизу. А потім в 32 км від селища була помічена група моржів, яка складалася приблизно з тисячі особин.
Це незвично, тому що раніше в цих місцях можна було помітити тільки одного-двох моржів.
Біолог Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США Джоел Гарліч-Міллер повідомив, що раніше даний вид проводив літо в 200 км від Порт-Хейдена на березі Брістольської затоки. Можливо, тварини підійшли досить близько до селища, шукаючи нові місця для годівлі.
Нагадаємо, в уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати в Україні. Відтепер лось європейський належить до червонокнижних тварин.
Джерело: Моя планета