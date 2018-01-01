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    В Україні заборонили полювання на деяких тварин

    Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин
    В уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин. Про це у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.  «Мін’юст в останні дні грудня зареєстрував наказ Мінприроди про внесення змін до Переліку видів тварин, що
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    Лося європейського занесли до Червоної книги України
    Лося європейського занесли до Червоної книги України

    Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин

    В уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин.

    Про це у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. 

    «Мін’юст в останні дні грудня зареєстрував наказ Мінприроди про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України. Буквально щойно отримав юстований документ. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин», – написав він.

    За його словами, тепер полювання на нього буде каратися законом. 

    Також міністр наголосив, що проблематика такого явища, як браконьєрство в Україні, буде пріоритетом міністерства цього року.

    «Зменшення проявів цього явища залишиться для нас одним із пріоритетних викликів у 2018 році. Маю на увазі і можливий перегляд розмірів штрафів, і ліквідацію застарілої неефективної системи природоохоронного нагляду та контролю, яка є корупційним пережитком минулого і яку давно потрібно ліквідувати», – підсумував Семерак. 

    Остап Семерак міністр наказ Мінекології тварини Facebook
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