В Україні заборонили полювання на деяких тварин
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Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тваринВ уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин.
Про це у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
«Мін’юст в останні дні грудня зареєстрував наказ Мінприроди про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України. Буквально щойно отримав юстований документ. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин», – написав він.
За його словами, тепер полювання на нього буде каратися законом.
Також міністр наголосив, що проблематика такого явища, як браконьєрство в Україні, буде пріоритетом міністерства цього року.
«Зменшення проявів цього явища залишиться для нас одним із пріоритетних викликів у 2018 році. Маю на увазі і можливий перегляд розмірів штрафів, і ліквідацію застарілої неефективної системи природоохоронного нагляду та контролю, яка є корупційним пережитком минулого і яку давно потрібно ліквідувати», – підсумував Семерак.