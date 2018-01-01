В Україні заборонили полювання на деяких тварин

Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин

В уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин. Про це у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. «Мін’юст в останні дні грудня зареєстрував наказ Мінприроди про внесення змін до Переліку видів тварин, що



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Лося європейського занесли до Червоної книги України

Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин

В уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин.

Про це у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Мін’юст в останні дні грудня зареєстрував наказ Мінприроди про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України. Буквально щойно отримав юстований документ. Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин», – написав він.

За його словами, тепер полювання на нього буде каратися законом.

Також міністр наголосив, що проблематика такого явища, як браконьєрство в Україні, буде пріоритетом міністерства цього року.

«Зменшення проявів цього явища залишиться для нас одним із пріоритетних викликів у 2018 році. Маю на увазі і можливий перегляд розмірів штрафів, і ліквідацію застарілої неефективної системи природоохоронного нагляду та контролю, яка є корупційним пережитком минулого і яку давно потрібно ліквідувати», – підсумував Семерак.