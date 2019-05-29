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    Спецпрокурор Мюллер, який розслідував втручання РФ у вибори США, заявив про відставку

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    Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер - Спецпрокурор Мюллер, який розслідував втручання РФ у вибори США, заявив про відставку
    Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер

    Протягом останніх двох років Мюллер розслідував обставини втручання Росії в президентські вибори у Сполучених Штатах

    Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який був призначений у 2017 році для проведення розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США, офіційно заявив про своє звільнення.

    З відповідною заявою він виступив у середу під час спеціальної прес-конференції в американському Мінюсті, передає Reuters.

    Рішення прийнято у зв'язку з закінченням розслідування обставин втручання Росії у вибори президента в США в 2016 р, уточнив Мюллер. «Я самостійно прийняв рішення. Ніхто не закликав мене цього робити», - заявив він.

    Як зазначає Axios, Мюллер вперше за два роки, з моменту призначення його спецпрокурором США, публічно прокоментував розслідування обставин втручання Росії у вибори президента в 2016 р. Його промова тривала всього 10 хвилин. Після заяви на питання журналістів Мюллер відповідати не став.

    Раніше повідомлялося, що Трамп дозволив розсекретити будь-яку інформацію з розслідування Мюллера.

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